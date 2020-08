Come si fa il pesto? Ricetta facile e veloce, in pochi minuti (Di giovedì 6 agosto 2020) Quella della pasta al pesto è una delle ricette classiche della tradizione genovese: si possono usare le trofie, ma qualsiasi tipo di pasta si preferisca. Vediamo prima Come realizzare il pesto per poi servirlo insieme alle trofie. Ingredienti Trofie (o qualsiasi altro tipo di pasta): 600 gr Patate: 1 Basilico: 4 mazzetti Aglio: 2 spicchi Pecorino grattugiato: 25 gr Parmigiano grattugiato: 25 gr Pinoli sgusciati: 1 cucchiaio Sale grosso Olio Preparazione Prima di tutto fate il pesto lavando le foglie di basilico, sbucciando l’aglio e pestando il tutto in un mortaio con pinoli, olio e sale. Unite poi pecorino e parmigiano e concludete la pestata. Cuocete le trofie in abbondante acqua salata insieme alla patata tagliata a dadini. Aggiungete al pesto due cucchiai di acqua di cottura e ... Leggi su velvetgossip

iflrhcouldtalk : @innieslov - non sopporto il calcio come sport, per me dovrebbero essere più riconosciuti altri sport - il pesto no… - sssstressedout : @ehblablabla no scusa ti pesto come ti permetti a insultare LA zona - RosannaVaroli : #CasaLettori '/ palpebre cucite tutto intorno. Ira nelle periferie della specie e al centro ira. Ma tu non credere… - GFI65 : @marco62719263 @aledeniz @AAI_panda1171 @AlatiGiulio @Renzo_Pisu @JorioAntonio @massimodiperna @Loops40994697… - Etimue : Novità da questa settimana sono disponibili le nuove bruschette con burrata, pesto di pistacchio e granella di pist… -

Ultime Notizie dalla rete : Come pesto Pesto, tutti i segreti di questo condimento: dalle sue numerose proprietà a tutte le varianti – RICETTE Il Fatto Quotidiano Come si fa il pesto? Ricetta facile e veloce, in pochi minuti

Quella della pasta al pesto è una delle ricette classiche della tradizione genovese: si possono usare le trofie, ma qualsiasi tipo di pasta si preferisca. Vediamo prima come realizzare il pesto per po ...

MANZONI/ E la peste: quando la carità di uno dà il nome all’umanità di tutti

Andrebbe riletto il XXXI capitolo dei “Promessi sposi”; per come accade, dopo la delusione per la propria miseria, che improvvisamente l’uomo sorprenda se stesso Poche parole, appena un invito; non so ...

Quella della pasta al pesto è una delle ricette classiche della tradizione genovese: si possono usare le trofie, ma qualsiasi tipo di pasta si preferisca. Vediamo prima come realizzare il pesto per po ...Andrebbe riletto il XXXI capitolo dei “Promessi sposi”; per come accade, dopo la delusione per la propria miseria, che improvvisamente l’uomo sorprenda se stesso Poche parole, appena un invito; non so ...