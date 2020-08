Cocciaretto-Kontaveit oggi in tv: data, orario e diretta streaming Wta Palermo 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) L’azzurra Elisabetta Cocciaretto affronterà l’estone Anett Kontaveit, in occasione dei quarti di finale del Wta International di Palermo 2020. La giocatrice italiana ha sconfitto Polona Hercog e Donna Vekic, vittorie di prestigio che le hanno conferito grande consapevolezza dei propri mezzi: il prossimo obiettivo, tutt’altro che utopico, è l’accesso in semifinale. Il match andrà in scena come seconda sfida di giornata sul Campo Centrale (dopo Martic-Sasnovich). La diretta televisiva verrà offerta da SuperTennis, con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente televisiva menzionata. Inoltre, Sportface.it garantirà una diretta testuale dell’incontro, con approfondimenti post-match. Leggi su sportface

lorenzofares : #Errani ???? ?... ...#Cocciaretto ?????... ...#Giorgi ?????! Al @LadiesOpenPA Camila rimonta Juvan ???? 36 62 64 (con briv… - marcoamabili : Dopo #Errani e #Cocciaretto anche Camila #Giorgi accede ai quarti di finale a #Palermo e la serata di venerdì (dall… - VdVSport : ?? #Tennis #WTAPalermo ???? Kontaveit vs. ???? Siegemund 3-6, 6-2, 6-2 Sarà la Kontaveit la prossima avversaria della… - VdVSport : ?? #Tennis #WTAPalermo ???? COCCIARETTO ON FIRE! ?? Una scatenata Elisabetta Cocciaretto elimina la numero 24 del mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Cocciaretto Kontaveit Cocciaretto-Kontaveit in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2020 Sportface.it Errani e Cocciaretto, speranze azzurre a Palermo: avanti ai quarti contro ogni pronostico

Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani sono lontane tecnicamente e anagraficamente (19 e 33 anni) quanto vicine se guardiamo al ranking (157 e 169) e al carattere. Pronte a lottare in ogni circostanza, ...

TENNIS: TORNEO PALERMO. MARTIC E KONTAVEIT AI QUARTI

Circuito ATP : NADAL: “ANCORA NON SO SE GIOCHERÒ A ROMA” Circuito WTA : WTA PALERMO: IMPRESE ERRANI E COCCIARETTO, ENTRAMBE AI QUARTI Circuito ATP : BINAGHI: “INTERNAZIONALI D’ITALIA COME ...

