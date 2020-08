Carolyn Smith, ansia e paura per la Giudice: “Supererò anche questo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Carolyn Smith e l’ansia per gli esami Sono diversi anni che Carolyn Smith sta combattendo contro un brutto male. Purtroppo il tumore non va via ma la Giudice di Ballando con le stelle continua a lottare con le unghie e con i denti. Quando sembrava ormai che stesse per uscirne, durante lo scorso anno la protagonista del talent show ha dovuto affrontare una ricaduta, ma lo ha fatto con la positività e l’energia che la contraddistingue. Oggi, però, Carlolyn Smith è dovuta recarsi a Treviso per sottoporsi a una nuova PET e una TAC. Lo ha comunicato lei stessa attraverso il proprio profilo Instagram, non nascondendo una certa preoccupazione. Carolyn Smith sconfigge l’ansia e ... Leggi su kontrokultura

