Beirut, la sposa libanese travolta dall’esplosione. Il video (Di giovedì 6 agosto 2020) Era raggiante nel suo abito bianco: Israa Seblani, sposa libanese di 29 anni, posava in piedi, sorridente, nel giorno del suo matrimonio, nella sua città d’origine. La scena, però, è stata presto sconvolta da uno scoppio assordante, mentre una potente onda d’urto colpiva Beirut. Il video ha catturato il drammatico momento in cui due drammatiche esplosioni, martedì, hanno scosso la capitale libanese, uccidendo almeno 135 persone e ferendone oltre 5 mila (c’è anche un militare italiano, in condizioni non gravi). https://www.youtube.com/watch?v=AtC4TdRD6ao Leggi su vanityfair

“Mi sento così triste per quello che è successo ad altre persone, per quello che è successo al Libano. She’s seen in the video moments later being led away from the square. É diventato uno dei video s ...È stato girato mentre due esplosioni, martedì, hanno scosso la capitale, uccidendo almeno 135 persone e ferendone oltre 5 mila Era raggiante nel suo abito bianco: Israa Seblani, sposa libanese di 29 a ...