Basilicata, giunta regionale dichiara decaduto il direttore generale dell’Ospedale San Carlo (Di giovedì 6 agosto 2020) POTENZA – La giunta regionale della Basilicata, nella seduta che si e’ svolta nel pomeriggio di oggi ha approvato una delibera con la quale dichiara decaduto il direttore generale dell’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Massimo Barresi. La giunta ha preso atto della sentenza del Tar che ha dichiarato illegittima la nomina avvenuta in regime di prorogatio durante il governo di Marcello Pittella, in quanto non motivata in maniera adeguata. Il Tar ha accolto il ricorso dell’attuale direttore amministrativo dell’Asp, il potentino Giuseppe Spera, tra i candidati al ruolo di direttore generale del San Carlo. Tra le motivazioni della decisione del Tribunale amministrativo, la designazione avvenuta “per difetto di attribuzione” a legislatura scaduta e “la non correttamente motivata scelta” non ricaduta su Spera, “maggiormente qualificato”. La prossima settimana la giunta tornera’ a riunirsi e in quella circostanza verra’ nominato un commissario. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Basilicata, giunta regionale dichiara decaduto il direttore generale dell’Ospedale San Carlo Tra i sassi di Matera nasceranno i Luoghi del silenzio Firmato accordo per la facoltà di Medicina all’Università della Basilicata Aggressione ai tifosi del Melfi, quattro arresti Rifiuti, in Basilicata ex direttore Fenice condannato per “disastro colposo” In Basilicata 4700 occupati in meno da inizio 2020 Leggi su dire

AnsaBasilicata : Il nuovo ospedale di Lagonegro sorgerà sul vecchio sito. La Giunta lucana ha deciso di investire 76 milioni di euro… - AnsaBasilicata : Decaduto dg ospedale San Carlo, ora il commissario. La Giunta regionale ha approvato una delibera #ANSA - regbasilicata : Ospedale San Carlo, Giunta dichiara decaduto direttore generale - regbasilicata : Assessore Cupparo sul nuovo corso della formazione in regione - regbasilicata : Acquacoltura, Fanelli: pubblicato bando per favorire investimenti -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata giunta Trasporti Basilicata, Merra: Non ci sarà nessun blocco servizio pubblico Basilicata24 Decaduto dg ospedale San Carlo, ora il commissario

In una riunione che si è tenuta nel pomeriggio, la Giunta regionale della Basilicata "ha approvato una delibera con la quale si è preso atto della sentenza del Tar ed ha dichiarato decaduto il diretto ...

Prosegue lo sciopero della fame di Maurizio Bolognetti per i diritti dei disabili in Basilicata

Maurizio Bolognetti dallo scorso 6 luglio è in sciopero della fame per chiedere alla Regione Basilicata di dare seguito alla promessa di un provvedimento a tutela dei diritti delle persone con disabil ...

In una riunione che si è tenuta nel pomeriggio, la Giunta regionale della Basilicata "ha approvato una delibera con la quale si è preso atto della sentenza del Tar ed ha dichiarato decaduto il diretto ...Maurizio Bolognetti dallo scorso 6 luglio è in sciopero della fame per chiedere alla Regione Basilicata di dare seguito alla promessa di un provvedimento a tutela dei diritti delle persone con disabil ...