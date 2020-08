Adani: "Il Napoli deve credere in quello che chiede Gattuso, così può far male al Barça" (Di giovedì 6 agosto 2020) Daniele Adani, ex giocatore e commentatore tecnico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista del match che vedrà sabato di fronte Napoli e Barcellona: "Ha problemi anche il Barcellona, partono dalla società che quest'anno ... Leggi su tuttonapoli

bseverino328 : RT @tuttonapoli: Adani: 'Il Napoli deve credere in quello che chiede Gattuso, così può far male al Barça' - tuttonapoli : Adani: 'Il Napoli deve credere in quello che chiede Gattuso, così può far male al Barça' - news24_napoli : Adani: “Il Napoli deve credere in quello che chiede Gattuso, così può… - news24_napoli : Barcellona-Napoli, Adani: “I catalani partono in vantaggio per 1-0… - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: -