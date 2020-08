‘Vecchi Ultras Salerno’ a lutto: addio al tifosissimo Pietro Fiocco (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – lutto in città e nel mondo degli Ultras granata. Lascia la vita terrena, ancora giovane, il conosciutissimo Pietro Fiocco. Tra i primi a condividere il dolore è l’amico di sempre, Antonio Delle Chiaie che, con il seguente e toccante messaggio, pubblica anche una significativa foto. “Alla fine hai mollato troppa sofferenza. Sei volato via nella curva paradiso assieme ad altri amici. Rimarrai sempre con noi anzi il nostro è un arrivederci. Riposa in pace Pietro Fiocco i tuoi amici di sempre. #VecchiUltras77Salerno“. In foto, Pietro Fiocco è riconoscibile dal ‘pizzetto’. L'articolo ‘Vecchi Ultras ... Leggi su anteprima24

