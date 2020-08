Tecnico folgorato mentre lavora al ripetitore, è morto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tecnico folgorato mentre stava lavorando ad un ripetitore televisivo. Una tragedia che si consuma sul posto di lavoro. Ennesima tragedia capitata in questi giorni sul posto di lavoro. Dopo i due operai che sono morti per il calco mentre lavoravano in un cantiere hanno scosso l’Italia e tutto il mondo. Ora arriva un’altra morte sul … L'articolo Tecnico folgorato mentre lavora al ripetitore, è morto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

