Semplici pronto a tornare in Serie A: in pole position per guidare l’Udinese (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'Udinese potrebbe presto cambiare allenatore. Addio a Luca Gotti: in pole position ci sarebbe Leonardo Semplici. Sembra essere questa la scelta della società friulana che potrebbe affidare la panchina all'ex mister della Spal.Udinese: c'è Semplici per il dopo Gotticaption id="attachment 885163" align="alignnone" width="468" Gotti (getty images)/captionQuella che doveva essere una brevissima parentesi è diventata una lunga e positiva esperienza per Luca Gotti, ma anche le cose belle hanno una fine. Ecco perché dopo ben 9 mesi alla guida dei friulani, sembra esserci aria di cambiamento. Secondo Sky Sport, la società bianconera starebbe pensando ad un nuovo cambio in panchina nonostante i buoni risultati portati dalla squadra negli ultimi mesi.La squadra friulana sta infatti pensando a ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Semplici pronto a tornare in Serie A: in pole position per guidare l'Udinese - - clikservernet : Semplici-Udinese, conferme su Italiano-Genoa. Giampaolo pronto alla firma per il Torino - Noovyis : (Semplici-Udinese, conferme su Italiano-Genoa. Giampaolo pronto alla firma per il Torino) Playhitmusic - - meravigliedofu1 : #Udinese: Sempre più lontano un accordo per la permanenza di Gotti, incalza #Semplici. #Spal: in serie B pronto l'a… -