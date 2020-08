Sea of Thieves ha ora un'opzione straordinaria per chi soffre di talassofobia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sea of ​​Thieves ha una nuova funzionalità che dovrebbe aiutare i giocatori che temono le profondità oscure dell'oceano - una paura abbastanza comune. Rare ha aggiunto una funzione che non consente al giocatore di affondare. Se la paura di annegare vi ha impedito di giocare, questa feature potrebbe essere l'opzione giusta per voi."Se saltate da una sporgenza alta o una palla di cannone vi costringe in acqua, questa opzione vi vedrà automaticamente in superficie", ha scritto lo studio in un post sul suo sito ufficiale. I giocatori possono attivare la funzione "Galleggia automaticamente in acqua" andando nel menu delle impostazioni.Questa opzione potrebbe aiutare i giocatori che soffrono di talassofobia - che include la paura di trovarsi in corsi d'acqua profondi, la paura ... Leggi su eurogamer

