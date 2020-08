Scuole si, discoteche no e una promessa da parte di Conte: “Basta lockdown” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIn attesa di firmare il nuovo DPCM, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto il punto della situazione in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il Premier ha messo il Paese in guardia, ricordando come l’emergenza coronavirus non sia ancora finita. Regole – “E’ il momento di sostenere un’effettiva ripartenza. Se tutti rispetteremo quelle regole ormai minime, ma necessarie, di protezione, insieme riusciremo davvero a tornare alla normalità. Sin dall’inizio di questa emergenza ho seguito un percorso all’insegna della cautela, ma anche di misure proporzionate a quanto stava accadendo. Sono convinto che questo governo abbia agito bene e dunque non cambio idea“. Divieti – “Sono sempre stato rigoroso, ma non mi pento di nulla. Quando ... Leggi su anteprima24

