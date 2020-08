Scamarcio papà, le prime ‘fredde’ parole: “No comment e non dico il nome” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Riccardo Scamarcio, da poco diventato papà, è stato ospite della rassegna cinematografica estiva di Maratea (Marateale). Durante l’evento l’attore ha rilasciato diverse dichiarazioni relative ai suoi progetti professionali cinematografici dei prossimi mesi. Inoltre, per la prima volta ha parlato della nascita della figlia, avuta dalla sua compagna Angharad Wood (il parto è avvenuto a Roma). … L'articolo Scamarcio papà, le prime ‘fredde’ parole: “ e non dico il nome” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

leggoit : #ricardo scamarcio papà, la prima passeggiata con la #figlia Emily - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Riccardo Scamarcio è diventato papà - immutabimur : ma Scamarcio è diventato papà omg - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Riccardo Scamarcio è diventato papà - FilmNewsItaly : Riccardo Scamarcio è diventato papà -