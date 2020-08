Rrahmani saluta l'Hellas: "Riconoscente a Juric e tifosi, mi hanno sostenuto quando sapevano che sarei andato via!" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Amir Rrahmani è pronto a vestire la maglia del Napoli a partire dalla prossima stagione e attraverso il proprio profilo Instagram ha rivolto il suo personale saluto all'Hellas Verona: "Un anno meraviglioso, Un anno indi ... Leggi su tuttonapoli

NCN_it : RRAHMANI SALUTA VERONA: “GRAZIE A TUTTI, UN ANNO MERAVIGLIOSO” CLICCA QUI: - tuttonapoli : Rrahmani saluta l'Hellas: 'Riconoscente a Juric e tifosi, mi hanno sostenuto quando sapevano che sarei andato via!' - Mercato_SerieA : Napoli, Rrahmani saluta Verona: 'Per sempre riconoscente, mi hanno tutti voluto bene' - news24_napoli : Rrahmani saluta il Verona: "I tifosi mi hanno sostenuto anche… - sportli26181512 : Napoli, Rrahmani saluta Verona: 'Per sempre riconoscente, mi hanno tutti voluto bene': Amir Rrahmani, difensore del… -