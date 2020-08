Rifiuti in strada e foto trappole a Camerota: il Comune punisce 13 furbetti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Blitz antiRifiuti a Salerno, scoperta discarica a cielo aperto: scattano le multe 17 July 2020 Sono 13 in tutto, tra cittadini e turisti, le persone beccate finora dalle foto-trappole comunali, a ... Leggi su salernotoday

ErnestTrappist : @SergioCosta_min È auspicabile un suo intervento in merito alla situazione drammatica dei rifiuti in Calabria, rimp… - rob_arci : RT @Retake_Roma: Paolo di RetakeRoma Marconi non ne poteva più di vedere rifiuti sparsi sotto casa, così ha indossato dei guanti e ha cambi… - ErnestTrappist : @minambienteIT @SergioCosta_min In Calabria il sistema rifiuti è al collasso, da mesi #regione e comune incapaci di… - PaoloAruffo : RT @Retake_Roma: Paolo di RetakeRoma Marconi non ne poteva più di vedere rifiuti sparsi sotto casa, così ha indossato dei guanti e ha cambi… - DiabolMark : RT @Retake_Roma: Paolo di RetakeRoma Marconi non ne poteva più di vedere rifiuti sparsi sotto casa, così ha indossato dei guanti e ha cambi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti strada Rifiuti abbandonati in strada: individuate 18 discariche a cielo aperto nel brindisino LecceSette Fermi gli scavi dei cassonetti in piazza San Bartolomeo

Dalla trincea emersi antichi resti, forse quelli di una strada acciottolata. Fino al 31 agosto le verifiche della Sovrintendenza archeologica di Firenze PISTOIA. Sono fermi ormai da diversi giorni i l ...

Stretta su rave e feste. Il prefetto di Trento Lombardi: "Useremo i droni. Controlli sulla viabilità e di tutte le forze dell'ordine"

TRENTO. Dopo le segnalazioni e i fatti avvenuti nelle ultime settimane, tra l'affollato “boat party” sul lago di Molveno, il rave organizzato su un luogo simbolo della Grande Guerra a Folgaria e gli a ...

Dalla trincea emersi antichi resti, forse quelli di una strada acciottolata. Fino al 31 agosto le verifiche della Sovrintendenza archeologica di Firenze PISTOIA. Sono fermi ormai da diversi giorni i l ...TRENTO. Dopo le segnalazioni e i fatti avvenuti nelle ultime settimane, tra l'affollato “boat party” sul lago di Molveno, il rave organizzato su un luogo simbolo della Grande Guerra a Folgaria e gli a ...