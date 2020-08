Project xCloud: in Italia dal 15 settembre (Di mercoledì 5 agosto 2020) Microsoft ha annunciato che Project xCloud sarà disponibile in Italia, e altri 21 paesi, a partire dal 15 settembre per gli abbonati a Game Pass Ultimate. Disponibile dal 15 settembre Oggi siamo entusiasti di condividere di più su ciò che puoi aspettarti. A partire dal 15 settembre, i membri Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare a più di 100 giochi dal cloud sul proprio telefono o tablet Android. Il cloud gaming sarà lanciato in versione beta per i membri Ultimate in 22 paesi per garantire la stabilità, Visto che il servizio sarà esteso a milioni di giocatori. Al momento del lancio, i giocatori avranno accesso a oltre 100 titoli di alta qualità come: Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kieami 2 e molti ... Leggi su windowsinsiders

