Palermo: Boscaglia vicino ai rosanero, ma il tecnico chiede più garanzie. I dettagli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Palermo sempre più vicino al tecnico gelese.“A Chiavari ne sono certi: la prossima stagione Roberto Boscaglia non allenerà la Virtus Entella”, apre così l’edizione odierna de La Repubblica facendo il punto sul futuro del tecnico. Una decisione arrivata dopo un recente incontro tra il presidente dei liguri Antonio Gozzi e l’allenatore siciliano. Ecco, dunque, che il nome di Boscaglia torna a girare nelle stanze del club di viale del Fante. Si tratta infatti di una figura esperta che conosce molto bene la categoria. Con ben due promozioni in Serie B alle spalle, “portò il Trapani per la prima volta a disputare il campionato cadetto dopo una storica tripla promozione partita dalla serie D nel 2010 (all’epoca esisteva ancora ... Leggi su mediagol

