Operazione TikTok: l'era degli espropri da guerra fredda (Di mercoledì 5 agosto 2020) La possibilità che Microsoft compri le operazioni statunitensi (e non solo, come vedremo) del social cinese TikTok, dopo la minaccia di Donald Trump di bloccarne l'uso per motivi di sicurezza nazionale, induce ad alcune considerazioni, riflessioni e domande. Intanto, l'Operazione si configura come caratteristica della nuova era di confronto geopolitico sempre più aspro tra Cina e Usa. Dopo la stagione del protezionismo, la cui progressione è al momento congelata dalla pandemia dopo gli (...) - Media / Microsoft, Social Network, , Dati personali, Tik Tok Leggi su feedproxy.google

gpellarin84 : RT @Phastidio: Aspetti macro e micro di un'operazione di esproprio geopolitico che rafforza una Big Tech proprio mentre si discute di ridur… - PierluigiDiC : RT @Phastidio: Aspetti macro e micro di un'operazione di esproprio geopolitico che rafforza una Big Tech proprio mentre si discute di ridur… - smilypapiking : RT @Phastidio: Aspetti macro e micro di un'operazione di esproprio geopolitico che rafforza una Big Tech proprio mentre si discute di ridur… - intokey : tiktok sala operatoria dove io mi risveglio dopo un'operazione vedo che kibum non c'è e qualcuno mi dice chi pensi… - sportli26181512 : Operazione Microsoft TikTok: è scontro tra USA e Cina: La guerra non convenzionale tra USA e Cina si fa sempre più… -