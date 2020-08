Lasciamo stare Keynes se vogliamo affrontare i problemi dell’economia italiana (Di mercoledì 5 agosto 2020) Keynes è sicuramente l’economista più citato nel dibattito di politica economica italiano. Per rendersene conto basta riflettere sul fatto che mentre i fautori di posizioni pro mercato sono genericamente appellati come ‘‘liberisti’’, coloro che sono a favore dell’intervento dello Stato sono appunto detti Keynesiani. Il bello è che chi fa riferimento a Keynes difficilmente lo ha letto o ne ha studiato le teorie, il più delle volte si accontenta della sua vulgata che finisce per essere cosa ben diversa da quello che l’economista inglese aveva in mente e, soprattutto, non fornisce indicazioni per risolvere i problemi dell’Italia.L’Italia ha un problema di bassa crescita e di sperequazione della ricchezza/tutele che si sono indebolite nel ... Leggi su huffingtonpost

