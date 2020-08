Inter, Lukaku ed Eriksen abbattono un Getafe tradito da Molina: raggiunti i quarti di finale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Soffrendo ma capitalizzando in maniera quasi totale gli episodi principali della partita, l’Inter supera l’ostacolo Getafe e accede alla Final Eight di Europa League. La squadra di Conte si impone per 2-0 grazie ai gol di Romelu Lukaku (trentesimo gol in stagione ottavo consecutivo nella competizione, eguagliato il record del 2005 di Alan Shearer) e Christian Eriksen, che era entrato da poco in campo per Brozovic: lunedì, a Dusseldorf, sarà sfida a una tra Bayer Leverkusen e Glasgow Rangers per conquistare il pass per le semifinali. Nettamente inferiori sotto l’aspetto tecnico, gli uomini di Bordalas hanno comunque il merito di creare un paio di grandi pericoli dalle parti di Handanovic (miracoloso su Maksimovic) nei primi 20 minuti di partita e nella seconda ... Leggi su sportface

