Inter-Getafe, Conte dopo lo sfogo: “Faccio il mio lavoro, non vogliamo andare in vacanza” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La gioia di Antonio Conte per la vittoria della sua Inter.In occasione degli ottavi di finale di Europa League, i nerazzurri hanno affrontato il Getafe alla ricerca di una vittoria importante per strappare un pass verso il turno successivo: grazie ai gol di Lukaku ed Eriksen, l'Inter è riuscita a battere il club spagnolo guadagnandosi la qualificazione ai quarti di finale dove affronteranno la vincente del match tra il Bayer Leverkusen e il Rangers.Al termine del match il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per la bella prestazione dei suoi uomini: "L'abbiamo vissuta sapendo della difficoltà che la partita poteva presentare. Loro ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ??? | MATCH REPORT #Lukaku + #Eriksen, l'Inter vola ai quarti di #UEL ?? Il racconto di #InterGetafe minuto per min… - Tulang_Ayammmmm : RT @UEFAcom_it: L'@Inter approda ai quarti di finale di @EuropaLeague ?? La cronaca ?? - cfelix07 : RT @Inter: ?? | FOTOGALLERY Una gara tosta, vinta con merito: il racconto per immagini di #InterGetafe ?? Guarda qui la gallery completa ??… -