Instagram presenta i Reels. E sfida ufficialmente TikTok (Di mercoledì 5 agosto 2020) Facebook presenta la sua alternativa a TikTok: Instagram Reels (immagine: Gabriele Porro/Wired)Gli Instagram Reels sono realtà. E con questo nuovo prodotto, lanciato oggi, 5 agosto 2020, Instagram getta il guanto di sfida a TikTok. Già, perché si tratta di brevi video in tutto e per tutto simili a quelli dell’app cinese. Finito il periodo di test in Brasile, gli Instagram Reels iniziano il rollout graduale anche in Italia e nel resto del mondo sia per gli utenti Android sia per quelli iOs. Permetteranno di registrare multi-clip da 15 secondi e di applicare la post produzione intervenendo su audio ed effetti visivi grazie a numerosi strumenti creativi a ... Leggi su wired

