In spiaggia a Massa con il figlio malato chiede il distanziamento sociale: insultata da due bagnanti (Di mercoledì 5 agosto 2020) commenta In spiaggia a Massa con il figlio 13enne, gravemente malato e reduce da un trapianto, ha chiesto a due donne che si erano avvicinate troppo di mantenere il distanziamento sociale. E per tutta ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : In spiaggia a Massa con il figlio malato chiede il distanziamento sociale: insultata da due bagnanti… - matteosalvinimi : Porto Empedocle. Immigrati fuggono in massa dalla tensostruttura. Un disastro. Italiani controllati in casa e in s… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Porto Empedocle. Immigrati fuggono in massa dalla tensostruttura. Un disastro. Italiani controllati in… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: In spiaggia a Massa con il figlio malato chiede il distanziamento sociale: insultata da due bagnanti #coronavirusital… - micene_return : 'Ne usciremo migliori' Così si diceva, giusto? #5agosto #COVID19 -