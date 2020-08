Francesca Pascale, c’è il bacio con la vip (sullo yacht di lusso). Che conferma le voci sull’ex di Silvio Berlusconi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vi avevamo riferito qualche settimana fa di un’amicizia davvero speciale che sarebbe nata tra Francesca Pascale, la ex fidanzata del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, e la cantante Paola Turci. Adesso però c’è decisamente di più, infatti tra di loro è proprio scoppiata la passione. Le due donne sono state beccate in atteggiamenti intimi dal settimanale ‘Oggi’, che ha pubblicato in esclusiva le foto che le inchiodano. Ora non possono proprio più nascondersi e dovranno uscire allo scoperto. Entrambe hanno deciso di trascorrere altro tempo insieme a bordo di uno yacht. La differenza di età è abbastanza notevole, infatti l’ex partner dell’ex presidente del Consiglio ha 36 anni, mentre l’artista ne ha 55. ... Leggi su caffeinamagazine

