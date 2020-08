Enac avverte Ryanair: rischia la riprotezione dei passeggeri e la sospensione dei voli (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha comunicato a Ryanair di aver ripetutamente violato le norme sanitarie anti Covid-19 in vigore, disposte dal governo presieduto da Giuseppe Conte. A rischio, dunque, la salute dei passeggeri. L’Enac ha precisato che se la compagnia aerea non porrà rimedio rischierà di vedersi sospesa ogni attività di trasporto aereo negli scali italiani. Non solo: Ryanair, in quel caso, sarà costretta a provvedere alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso del biglietto. Quali sono le norme violate da Ryanair Enac ha inoltre spiegato che le Direzioni Aeroportuali hanno riscontrato che Ryanair “sistematicamente” ... Leggi su quifinanza

rpiccolo1998 : RT @mazzettam: Trova le differenze. Tizio esce a far jogging in campagna da solo: elicotteri, fermo e sanzione draconiana. Ryanair se ne fr… - ale_graziadei : RT @mazzettam: Trova le differenze. Tizio esce a far jogging in campagna da solo: elicotteri, fermo e sanzione draconiana. Ryanair se ne fr… - jacopogiliberto : RT @mazzettam: Trova le differenze. Tizio esce a far jogging in campagna da solo: elicotteri, fermo e sanzione draconiana. Ryanair se ne fr… - mocettast : RT @mazzettam: Trova le differenze. Tizio esce a far jogging in campagna da solo: elicotteri, fermo e sanzione draconiana. Ryanair se ne fr… - mazzettam : Trova le differenze. Tizio esce a far jogging in campagna da solo: elicotteri, fermo e sanzione draconiana. Ryanair… -