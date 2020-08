Coronavirus, aumentano ancora i contagi: crescono anche le vittime (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dieci morti e 384 nuovi casi. Sono i numeri relativi all’emergenza Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, come reso noto dal Ministero della Salute. I casi totali salgono così a 248.803, mentre i decessi nel Paese dall’inizio della crisi sono 35.181. Attualmente i positivi sono 12.646: di questi, 764 sono ricoverati con sintomi, 41 sono in terapia intensiva e 11.841 in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi guariti sale a 200.976. L’unica regione con nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore è la Valle d’Aosta. In Lombardia si è invece registrato l’incremento più alto con 138 nuovi positivi, seguita dall’Emilia Romagna con 47 e dal Veneto con 41. Intanto nuovi dati promettenti sul vaccino sperimentale anti-Covid ‘targato’ Moderna-Nih: il siero mRNA-1273, attualmente in fase 3, ... Leggi su caffeinamagazine

fattoquotidiano : 'È ARRIVATA LA SECONDA ONDATA' Coronavirus nel mondo / Contagi crescono in Germania, il Belgio fa appello alla pazi… - fanpage : Il bollettino dell'emergenza #coronavirus in Lombardia di oggi, mercoledì #5agosto - petergomezblog : #Coronavirus, i dati – Aumentano i casi: 289 da ieri, ma crescono i tamponi. Sei le vittime - cafifal : RT @fanpage: Il bollettino dell'emergenza #coronavirus in Lombardia di oggi, mercoledì #5agosto - infoitinterno : Coronavirus, in un giorno 190 nuovi contagi, ma meno morti (5). Aumentano i guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus in Sardegna, aumentano i casi nell'isola: 9 nuovi positivi La Nuova Sardegna Coronavirus, tornano a salire i contagi: 384 nuovi casi, 10 decessi

Raddoppiano anche i decessi registrati nelle ultime 24 ore, a quota 10: il totale delle vittime da coronavirus in Italia sale a 35.181. In aumento di 3 unità anche i ricoveri di pazienti con sintomi ...

Coronavirus: Marche, ricoveri fermi a 15 ultime 24ore

(ANSA) - ANCONA, 05 AGO - Dopo diversi giorni di trend al rialzo, nelle ultime 24ore è rimasto invece stabile il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche: sono 15, tutti in reparti non inten ...

Raddoppiano anche i decessi registrati nelle ultime 24 ore, a quota 10: il totale delle vittime da coronavirus in Italia sale a 35.181. In aumento di 3 unità anche i ricoveri di pazienti con sintomi ...(ANSA) - ANCONA, 05 AGO - Dopo diversi giorni di trend al rialzo, nelle ultime 24ore è rimasto invece stabile il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche: sono 15, tutti in reparti non inten ...