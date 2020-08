Conte, "Regole sì, ma adesso ripartiamo" (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI - "Sin dall'inizio di questa emergenza ho seguito un percorso all'insegna della cautela, ma anche di misure proporzionate a quanto stava accadendo. Sono convinto che questo governo abbia agito bene e dunque non cambio idea". Inizia con queste parole il colloquio intrattenuto dal premier con il Corriere della Sera, nel quale Conte afferma anche che "adesso è arrivato il momento di non pensare a nuove restrizioni, ma di sostenere una effettiva ripartenza". E, dunque, se tutti ci impegneremo per questo obiettivo "e rispetteremo quelle Regole ormai minime, ma necessarie, di protezione, insieme riusciremo davvero a tornare alla normalità". Il premier Conte è fiducioso alla vigilia del nuovo Dpcm che dovrà firmare entro la fine della settimana, e aggiunge: "Sono sempre stato rigoroso, ma non ... Leggi su agi

