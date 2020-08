Caso Manzù, il messaggio dell’on. Marco Bella (M5S): «Lo scultore riposi nella sua Ardea» (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Lo scultore Giacomo Manzù riposi nella sua Ardea, accanto alle sue opere, questa era la volontà del maestro”. E’ questo il messaggio lanciato dal deputato del M5S Marco Bella indirizzato alla città rutula e in particolare al Sindaco, sempre pentastellato, Mario Savarese. «Ardea è il posto che ha scelto nel 1965 come sua dimora e come sede per il museo che raccoglie le sue opere donate allo Stato Italiano. Dall’aula di Montecitorio lancio un appello al Sindaco Mario Savarese affinché il suo ultimo desiderio, quello di essere sepolto vicino alla sua arte nei luoghi che amava, possa essere rispettato. Ringrazio i cittadini di Ardea per l’affetto che ancora oggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

