Brasile, requiem per i vivi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Avrei voluto aspettare ancora qualche giorno, arrivare ai cento. Novantaquattro non fa tanta impressione come cento. Un numero rotondo, bello, fatto, finito, completo. Cento, per poter scrivere un requiem, non per i morti, ma per i vivi. di Paolo D'Aprile (Foto di Michel Dantas, https://jmonline.com.br/novo/?notic...) Un requiem per i vivi morti in vita, vivi che accettano di vivere come morti inerti insensibili e ignari della loro condizione. Visi, facce, espressioni senza forma e senza corpo nell'uniformità di un

Un Requiem per i vivi morti in vita, vivi che accettano di vivere come morti inerti insensibili e ignari della loro condizione. Visi, facce, espressioni senza forma e senza corpo nell’uniformità di un ...

Il Brasile piegato dal negazionismo di Bolsonaro

Più che al ritmo leggero di samba, oggi il Brasile sembra muoversi sulle note cupe di un requiem. Secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di decessi da Coronavirus (ufficialmente 76.6 ...

