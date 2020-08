Beirut, la testimonianza di un italiano ferito nell’esplosione: “Mi trovavo nel mio ufficio, a 200 metri. Sono salvo, ma ho perso 2 colleghi” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Al momento dell’esplosione ero nel mio ufficio a bordo della nave che si trovava a duecento-trecento metri dal luogo in cui è avvenuta l’esplosione. Se, in quel momento fossi andato nella mia cabina a riposare, molto probabilmente non sarei qui a parlare con lei”. Vincenzo Orlandini ha la voce decisa, di chi in quasi 70 anni di vita ha vissuto esperienze in giro per il mondo a bordo delle navi, ma si sente la grande emozione per esser sopravvissuto all’esplosione al porto di Beirut. Orlandini è il direttore della sezione alberghiera dell’Orient Queen, la nave da crociera attraccata al porto della capitale libanese e rimasta danneggiata dalla deflagrazione che ha devastato mezza città, nel tardo pomeriggio di ieri. “Dalla finestra del mio ufficio ho assistito al ... Leggi su ilfattoquotidiano

