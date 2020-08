Beirut, forte esplosione, più di 125 morti e 500 bimbi feriti. L’appello al Governo italiano: ‘Aiutateci, attivate un cordone sanitario’ (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Comunità del mondo arabo in Italia(Co-mai), l’associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e l’unione medica euro mediterranea (UMEM) continuano a seguire la tragedia libanese con statistiche sempre in aggiornamento vista la gravità della situazione in tutta la capitale libanese e provincia. Leggi anche: Beirut, esplosioni in città: decine di feriti e morti. Tra i feriti anche un militare italiano “Più di 125 morti e 4500 feriti di cui 500 bambini feriti e numerosi dispersi e sotto le macerie e le case distrutte con più di 300 mila persone senza casa. Una squadra di 15 vigili del Fuoco sono morti tutti sul posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

