Barcellona, è Messi l’atleta più pagato al mondo: sul podio altri due assi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Oltre ad essere uno dei migliori giocatori nella storia del calcio, Lionel Messi secondo la recente classifica stilata da Forbes risulta essere l'atleta più pagato al mondo.IL PIÙ pagatocaption id="attachment 999517" align="alignnone" width="594" Suarez Messi Dembélé (getty images)/captionIl fuoriclasse argentino nel corso dell'ultimo anno ha guadagnato 127 milioni di dollari, riuscendo a mettersi alle spalle Cristiano Ronaldo e Neymar, che hanno guadagnato "soltanto" rispettivamente 109 e 105 milioni di dollari. Gran parte degli introiti di Messi derivano dall'accordo col club, grazie al quale in tutto riceve 92 milioni di dollari, ma a questi vanno integrati i 35 milioni generati dagli sponsor, tra i ... Leggi su itasportpress

SkySport : Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” - ItaSportPress : Barcellona, è Messi l'atleta più pagato al mondo: sul podio altri due assi - - cn1926it : #Amelia: “#Messi può decidere il match da solo, ma il #Napoli può farcela” - ilnapolionline : De Pauli: 'Sabato vedremo un Barcellona con Messi più vicino alla porta' - - johnny___fns : Sabato mi piacerebbe vedere 11 #MarioRui al Camp Nou. Comunque vada, sarei contento. Parliamo del Barcellona. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Messi

Se il Napoli fa una partita remissiva il Barcellona potrà fare quello che vuole, se invece gli azzurri osano e gli mettono paura hanno buone chances per fare gol, che è necessario visto il risultato ...La Virtus Kleb Ragusa in vista del prossimo campionato di serie B mette a segno un altro importante colpo di mercato. Alla corte di coach Bocchino entra a far parte Fabio Stefanini, classe 93 ala picc ...