Avellino, effettuata l’iscrizione al campionato 2020/2021 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Iscrizione effettuata per l’Us Avellino 1912 al prossimo campionato di LegaPro 2020/2021. La società lo ha annunciato mediante nota stampa:” L’Us Avellino comunica di aver perfezionato, in ottemperanza a quanto previsto dal sistema Licenze Nazionali e dalla Lega Pro, la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato 2020/2021. Sarà comunicato successivamente il programma dettagliato del ritiro, le eventuali amichevoli ed ogni altra iniziativa correlata, in base a quelle che saranno le disposizioni medico-sanitarie ed i protocolli relativi all’emergenza Covid-19″. L'articolo Avellino, ... Leggi su anteprima24

