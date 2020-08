Arsenal, proposti 55 licenziamenti all’interno del club (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Arsenal ha rilasciato un comunicato in cui propone 55 licenziamenti all’interno del club. Il club con grande dispiacere dà questo annuncio, ma al netto degli effetti che il covid-19 ha avuto sulla società, questa si rivela una manovra forzata. Per i Gunners, e non solo, le fonti principali di reddito si sono ridotte, nell’ottica di giocare ancora a porte chiusi i ricavi delle partite e delle attività commerciali crollano. Restano i soldi provenienti dalle emittenti televisive anche se ridotti rispetto alle passate stagioni. Di recente il club aveva ricevuto un sostegno finanziario dai suoi proprietari, Kroenke, Sports & Entertainment per quel che riguarda il rifinanziamento del debito dello stadio. L’obiettivo è quello di proteggere il ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal proposti Arsenal, 55 licenziamenti nel club a causa del Covid Calcio e Finanza Arsenal, proposti 55 licenziamenti all’interno del club

L’Arsenal ha rilasciato un comunicato in cui propone 55 licenziamenti all’interno del club. Il club con grande dispiacere dà questo annuncio, ma al netto degli effetti che il covid-19 ha avuto sulla s ...

Arsenal, 55 licenziamenti nel club a causa del Covid

L’Arsenal fa i conti con le conseguenze economiche della crisi ... Purtroppo, ora siamo arrivati al punto in cui proponiamo 55 licenziamenti. Non avanziamo queste proposte alla leggera e abbiamo ...

L’Arsenal ha rilasciato un comunicato in cui propone 55 licenziamenti all’interno del club. Il club con grande dispiacere dà questo annuncio, ma al netto degli effetti che il covid-19 ha avuto sulla s ...L’Arsenal fa i conti con le conseguenze economiche della crisi ... Purtroppo, ora siamo arrivati al punto in cui proponiamo 55 licenziamenti. Non avanziamo queste proposte alla leggera e abbiamo ...