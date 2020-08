Wta Palermo 2020, Arruabarrena e Cirstea: “Grazie per aver permesso la ripartenza” (Di martedì 4 agosto 2020) Lara Arruabarrena Vecino e Sorana Cirstea hanno speso parole di stima nei confronti degli organizzatori del Wta International di Palermo 2020, oltre che per la Wta, fautori la ripresa del tennis femminile in massima sicurezza. Di seguito le parole dell’atleta spagnola sopra citata: “Vorrei ringraziare il Palermo Ladies Open e la Wta per gli sforzi compiuti per la ripartenza del tennis. Ci sono opinioni critiche e differenti, ma ognuno deve essere responsabile della proprie azione. Dovremmo comportarci con buon senso e seguendo i protocolli. Coloro che non vogliono giocare secondo queste regole non sono costretti a farlo“. Medesimo bilancio per la tennista romena, la quale ha così condiviso le affermazione della collega: “Provo le stesse sensazioni riguardo il ... Leggi su sportface

DANILOPIZZORNO : RT @federtennis: Dopo più di tre ore di lotta Jasmine #Paolini si prende il match contro Kasatkina per 5-7 6-4 6-4 e accede al 2° turno del… - AlejanMilos : RT @peugeotitalia: #PEUGEOT continua ad investire nel mondo del tennis e, anche quest'anno, a seguito di un ottimo successo ottenuto lo sco… - Italpress : RT @peugeotitalia: #PEUGEOT continua ad investire nel mondo del tennis e, anche quest'anno, a seguito di un ottimo successo ottenuto lo sco… - LadiesOpenPA : RT @peugeotitalia: #PEUGEOT continua ad investire nel mondo del tennis e, anche quest'anno, a seguito di un ottimo successo ottenuto lo sco… - peugeotitalia : #PEUGEOT continua ad investire nel mondo del tennis e, anche quest'anno, a seguito di un ottimo successo ottenuto l… -