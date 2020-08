UBI, Messina (Intesa): “OPAS era unico modo per fare l’offerta” (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, rispondendo in conference call ad una domanda sull‘OPAS di UBI, ha precisato che “l’operazione non poteva essere svolta che in questo modo, perché l’azionariato di UBI era troppo frammentato”. “L’unico modo era quello con cui ci siamo mossi”, ha spiegato il numero uno di Intesa, affermando che la “resistenza” di UBI “era immaginabile dall’inizio“, così come l’ipotesi di dover fare un rilancio ed oggi, alla luce dei risultati della banca, appare “giustificato che ci sia risultato migliore di quello che avevamo immaginato all’inizio”. A proposito dei rapporti con il management di UBI, ... Leggi su quifinanza

