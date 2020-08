Trasporto aereo, AICALF: misure di sicurezza funzionano, incomprensibile modificarle (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Seguendo le disposizioni dettate da ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile – e dall’Agenzia Europea per la sicurezza Aerea (EASA), i vettori aerei hanno dimostrato di essere in grado di garantire ai passeggeri e al personale il massimo livello di sicurezza a bordo. È quanto si legge in una nota di AICALF (Associazione Italiana Low Fares Airlines) che specifica come l’associazione sta seguendo con grande attenzione il dibattito sulla possibilità di rivedere le misure decise dal Governo a giugno: “tornare indietro, oggi, da quelle decisioni sarebbe assurdo e incomprensibile, senza alcun fondamento scientifico”, è il commento di AICALF. I membri di AICALF – BlueAir, EasyJet, Norwegian, ... Leggi su quifinanza

AICALF: le attuali misure di sicurezza a bordo stanno funzionando bene

“Rispetto agli altri mezzi di trasporto, infatti, sugli aerei non ci sono posti frontali, il ricambio dell’aria è garantito ogni tre minuti dai filtri Hepa, che, come ha già dichiarato la stessa ...

