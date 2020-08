Temono il peggio sentendo abbaiare il cane, vicini “rassicurati” dai vigili del fuoco (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Falso allarme questa mattina a San Modesto. Una signora cinquantenne che abita a piano terra di un condominio di via Anna Severino era da due giorni che non si notava in giro e un vicino ha dato l’allarme poiché dalla finestra semi aperta della sua abitazione si sentiva il cane che abbaiava. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, il 118 e una volante della polizia. Una volta entrati nell’abitazione i soccorritori hanno accertato che la signora non c’era in quanto, secondo i primi accertamenti, si è recata nel napoletano da alcuni parenti. L'articolo Temono il peggio sentendo abbaiare il cane, vicini “rassicurati” ... Leggi su anteprima24

