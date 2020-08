Stupro al Factory, indagini rallentate: ‘Il buttafuori lavorava in nero, i vecchi gestori volevano coprirlo’ (Di martedì 4 agosto 2020) E’ stata violentata da tre ragazzi (uno di loro ancora senza nome e a piede libero) una giovane italiana di origini etiope di 22 anni. E’ accaduto tra sabato 18 e domenica 19 maggio dello scorso anno all’interno della discoteca Factory Club di Roma. Ora nel registro degli indagati per favoreggiamento, come riporta il Corriere della Sera, ci sono anche i vecchi gestori del locale. Questo perché avrebbero ‘coperto’ il buttafuori facendo finta di non conoscerlo – il romeno P.R.G uno dei tre violentatori – perché quella terribile sera avrebbe lavorato in nero. E questo non avrebbe fatto altro che rallentare le indagini. Stupro al Factory: i fatti e gli arresti Per lo Stupro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il Factory, per via della violenza subita dalla ... Razvan non è l'unico buttafuori accusato di aver stuprato la ragazza. La 22enne è stata violentata da altre due persone.

