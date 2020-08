"Stato di emergenza illegittimo": annullate multe del lockdown (Di martedì 4 agosto 2020) Gabriele Laganà Il giudice di Pace di Frosinone, Emilio Manganiello, ha annullato la sanzione per un padre e la figlia spiegando che i divieti potevano essere emanati solo per calamità naturali o eventi connessi all'attività dell'uomo Da Frosinone arriva una notizia che farà piacere a tutti gli italiani multati durante il periodo del lockdown. Le sanzioni elevate per motivi legati all’epidemia Covid-19 sono illegittime. A stabilirlo, con una sentenza che farà certamente discutere, è Stato il giudice di Pace del tribunale di Frosinone, Emilio Manganiello che ha annullato la sanzione di 400 euro a persona elevata ad un padre e alla figlia, bloccati fuori casa mentre erano diretti a fare rifornimento di acqua ad una fontanella a scheda. Ma a fare scalpore non è solo la decisione di ... Leggi su ilgiornale

L'articolo 97 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito delle misure volte a contenere l'emergenza epidemiologica da COVID- ...

