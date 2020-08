Sport, la riforma di Spadafora manda in tilt anche i 5 Stelle (Di martedì 4 agosto 2020) Il ministro dello Sport ha un alibi, inattaccabile. In pochi, forse nessuno, sarebbero usciti indenni dovendo gestire la riforma di un sistema complesso come lo Sport italiano dovendo scriverne i fondamenti come espressione di una maggioranza gialloverde (Movimento 5Stelle più Lega) e applicarne le norme dandone conto a un Governo nel frattempo diventato giallo e rosso, avendo imbarcato il Pd. Roba da mal di testa, ma gli alibi finiscono qui perché nel resto del pasticciaccio che sta facendo tremare alle fondamenta il palazzo del ministero di Vincenzo Spadafora, il già giovanissimo presidente dell'Unicef ci ha messo molto del suo. Provando a fare prima la faccia dura per tenere il punto del Movimento e finendo poi con il cedere e concedere tanto ai nuovi alleati. Col risultato di ... Leggi su panorama

