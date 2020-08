Serie B, quarti di finale Playoff: le designazioni arbitrali di Chievo Verona-Empoli (Di martedì 4 agosto 2020) Si rendono noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del VAR e dell’AVAR che dirigeranno la gara Chievo Verona – Empoli, valida per i quarti di finale dei Playoff della Serie BKT 2019/20, in programma martedì 4 Agosto 2020 alle ore 21.00 e visibile su DAZN.Chievo Verona – EmpoliGHERSINIROBILOTTA – PAGNOTTAIV: ROSVAR: AURELIANOAVAR: MINELLI Leggi su mediagol

