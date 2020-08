Serie A, la classifica spiegata dal mental coach – La Juventus vince ma ha molto da lavorare, l’Inter cerca l’equilibrio. Applausi ad Atalanta e Lazio (Di martedì 4 agosto 2020) La Serie A 2019/20, con tutte le difficoltà del caso, è giunta al termine. Una prova di forza straordinaria per i club, che se da un lato hanno passato mesi a interrogarsi sul da farsi per concludere la stagione, dall’altra sono arrivati a ridosso dell’inizio delle competizioni europee, da recuperarsi ad agosto. Dando un rapido sguardo alla classifica, il campionato italiano non ha riservato particolari sorprese: Juventus campione per la nona volta di fila; Inter, Atalanta e Lazio in Champions League; Roma in Europa League direttamente e Milan che passerà invece dai preliminari. A metà spicca il Sassuolo, che strappa un ottimo ottavo posto, mentre in coda Spal, Brescia e Lecce salutano la Serie A. Quello che vorrei fare oggi, però, ... Leggi su ilfattoquotidiano

