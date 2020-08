Satchmo La mia vita a New Orleans di Louis Armstrong (Di martedì 4 agosto 2020) In Satchmo La mia vita a New Orleans, Louis Armstrong racconta la storia di suonare il blues in un quartiere a luci rosse e inizia al punto di partenza (Louis è nato il 4 agosto 1901). Disorganizzato e talvolta incoerente, più che un libro è una jam session letteraria con un cast di personaggi che … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Satchmo mia Pdf Download Satchmo. La mia vita a New Orleans - PDF NEWS Carpi Calcio News