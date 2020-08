Regionali: Camera respinge pregiudiziale Lega su decreto parità genere (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Con 221 voti contrari, 151 favorevoli e 10 astenuti la Camera ha respinto la pregiudiziale presentata dalla Lega al decreto legge per la parità di genere alle prossime elezioni Regionali. Non essendo stati presentati emendamenti, ora sono in corso le dichiarazioni di voto prima del voto finale del provvedimento. L'articolo Regionali: Camera respinge pregiudiziale Lega su decreto parità genere CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

TgrRaiPuglia : #DoppiaPreferenza. Oggi la Camera vota il decreto con cui il governo si è sostituito alla #regionePuglia, modifican… - M5S_Camera : Alleanze con le liste civiche per le regionali in Puglia, domani si vota su Rousseau - M5S_Camera : Regionali Puglia, oggi e domani si vota su Rousseau - jekkin2 : < riguardanti le elezioni regionali vengono stabilite autonomamente dai consigli regionali e sono competenza di que… - DarioPanzac89 : RT @Montecitorio: #ParitàDiGenere nelle consultazioni regionali, discussione generale in Aula. I deputati iscritti a parlare. Diretta: http… -

