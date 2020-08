Muore in ospedale, i medici si dimenticano di avvertire i famigliari per 3 giorni (Di martedì 4 agosto 2020) Maria Greco, 91 anni, è morta tra venerdì 24 e sabato 25 luglio nell’ospedale di Venaria. La sua famiglia, però, l’ha scoperto solo 3 giorni dopo, cadendo nello sconforto e senza comprendere come mai non erano stati avvisati del decesso della donna. A denunciare la situazione sono state Rosaria e Daniela Panebianco, le due figlie di Maria. La donna era stata ricoverata a Rivoli, nell’ospedale cittadino per polmonite ed insufficienza respiratoria, il 2 luglio scorso. Il 4 luglio invece era stata trasferita a Venaria dove le figlie, a causa delle norme anti-Covid, si erano dovute accontentare di pochi incontri e delle telefonate quotidiane alla struttura. l’ultima chiamata dell’ospedale Il venerdì, presumibilmente a poche ore dal decesso, una ... Leggi su thesocialpost

