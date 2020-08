Messina, continuano le ricerche della mamma e del bimbo scomparsi dopo l’incidente (Di martedì 4 agosto 2020) Ancora nessuna notizia della mamma e del bambino di cui si sono perse le tracce lunedì pomeriggio. Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni, Gioele, sono stati coinvolti in un banale incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, sul viadotto Pizzo Turda. Subito dopo, secondo le ricostruzioni dei testimoni, la donna si sarebbe allontanata nelle campagne: una delle ipotesi è che abbia perso l’orientamento. Leggi su vanityfair

