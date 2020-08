Mattarella avvisa i partiti: "Il Recovery Fund non è una diligenza da cui attingere" (Di martedì 4 agosto 2020) “L’Ue ha dato prova di lungimiranza e tempestività” con il Recovery Fund ma questo, “come correttamente interpretato”, va ritenuto “non un passaggio della diligenza cui attingere ma occasione di storico rilancio per l’Italia”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontro con i presidenti di Regione al Quirinale.“Il Piano per l’Italia, in cui è prezioso il contributo delle Regioni, rappresenta un impegno ineludibile, correttamente avvertito non come il passaggio di una diligenza a cui attingere, ma come un’occasione di storico rilancio del sistema Italia. E’ un appuntamento da non perdere per incidere sui nodi strutturali con ... Leggi su huffingtonpost

Un chiaro avviso a tutti coloro che in queste settimane hanno dispensato ... Ma il monito va anche ai vari gruppi di potere politico-economico che pressano il governo. Mattarella ha definito il piano ...

