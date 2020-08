Libano: esplosione al porto di Beirut, decine di feriti. Le prime immagini (Di martedì 4 agosto 2020) decine di persone sono rimaste ferite nelle esplosioni che hanno scosso l’aerea portuale della capitale libanese Beirut, oggi, martedì 4 agosto 2020. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente in un magazzino. L’onda della potente deflagrazione ha investito un’estesa area della città, distruggendo diversi edifici. Secondo Al Arabiya e diversi testimoni ci sarebbero state almeno due esplosioni, nella zona del porto, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo alcune fonti libanesi, per ora non confermate, la prima esplosione sarebbe avvenuta in un deposito di fuochi d’artificio. Per ora non ci sono notizie di morti o feriti. Stunning video shows explosions just minutes ago at ... Leggi su tpi

