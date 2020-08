Kenya Airways riparte sulle rotte internazionali (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – La compagnia aerea Kenya Airways ha ripreso a operare i collegamenti internazionali dall’aeroporto Kenyatta di Nairobi. I primi voli sono stati quello diretto ad Addis Abeba in Etiopia mentre in arrivo quello proveniente da Kigali in Ruanda. Kenya Airways, che aveva già ripristinato i collegamenti nazionali a partire da metà luglio, garantirà circa trenta destinazioni del suonetwork internazionale con frequenze modulate sulla base della domanda. Dopo un 2019 gravato da un disavanzo di 120 milioni di dollari, la compagnia aerea di bandiera keniota ha messo in conto perdite intorno ai sei miliardi di dollari, a causa della pandemia di Covid-19, e licenziato 650 dipendenti tra personale di volo e di terra. Il titolo di Kenya ... Leggi su quifinanza

