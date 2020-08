Immigrazione, Paola Tommasi: "Suicidio giallorosso, quanto ci manca Matteo Salvini al Viminale" (Di martedì 4 agosto 2020) C'era un accordo internazionale per non far arrivare clandestini in Italia ma la coppia Conte-Lamorgese non solo non l'ha rispettato, ne ha anche tradito lo spirito. Il tutto in odio a Salvini, e oggi non saremmo qui a contare gli arrivi di disperati. Sarebbe bastato rendere definitiva la prassi di redistribuzione dei migranti in altri Paesi europei prima che toccassero il suolo italiano adottata dal governo gialloverde. Un meccanismo che non ha trovato formalizzazione per via del pregiudizio politico nei confronti di Salvini, considerato un pericoloso populista e soprattutto un alleato dei movimenti che nei singoli Stati europei sono all'opposizione dei rispettivi governi. Ma perché, una volta caduta questa pregiudiziale, con il governo PD-5 Stelle non sono stati fatti progressi? Le ragioni sono complesse ma non può non ... Leggi su liberoquotidiano

